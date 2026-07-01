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Россия ценит, что МККК стремится к беспристрастности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.07.2026
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12:40 01.07.2026 (обновлено: 12:48 01.07.2026)
Россия ценит, что МККК стремится к беспристрастности, заявил Лавров

Лавров: РФ ценит, что МККК стремится придерживаться принципа беспристрастности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве.
  • Лавров заявил, что Россия ценит стремление МККК придерживаться принципа беспристрастности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия ценит, что руководство Международного комитета Красного Креста (МККК) стремится придерживаться принципа беспристрастности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве в среду.
"Мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы (беспристрастности и независимости - ред.)", - сказал Лавров в ходе переговоров со Сполярич.
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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РоссияВ миреМоскваМирьяна СполяричСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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