Россия ценит, что МККК стремится к беспристрастности, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве.
- Лавров заявил, что Россия ценит стремление МККК придерживаться принципа беспристрастности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия ценит, что руководство Международного комитета Красного Креста (МККК) стремится придерживаться принципа беспристрастности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве в среду.
"Мы ценим, что руководство комитета на протяжении долгих десятилетий всегда стремится отстаивать эти принципы (беспристрастности и независимости - ред.)", - сказал Лавров в ходе переговоров со Сполярич.