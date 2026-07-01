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Россия хочет укрепления МККК на принципах независимости, заявил Лавров - РИА Новости, 01.07.2026
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12:39 01.07.2026 (обновлено: 12:44 01.07.2026)
Россия хочет укрепления МККК на принципах независимости, заявил Лавров

Лавров: Россия хочет укрепления МККК на принципах независимости

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о желании укрепления Международного комитета Красного Креста.
  • По его словам, укрепление МККК должно основываться на принципах независимости и беспристрастности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия хочет укрепления Международного комитета Красного Креста (МККК) на принципах независимости, беспристрастности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, мы хотим укрепления Международного комитета Красного креста на тех принципах, которые лежат в основе его деятельности с самого начала его создания. Прежде всего, независимость, беспристрастность", - сказал Лавров в ходе переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
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РоссияСергей ЛавровМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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