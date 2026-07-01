Россия хочет укрепления МККК на принципах независимости, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о желании укрепления Международного комитета Красного Креста.
- По его словам, укрепление МККК должно основываться на принципах независимости и беспристрастности.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия хочет укрепления Международного комитета Красного Креста (МККК) на принципах независимости, беспристрастности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, мы хотим укрепления Международного комитета Красного креста на тех принципах, которые лежат в основе его деятельности с самого начала его создания. Прежде всего, независимость, беспристрастность", - сказал Лавров в ходе переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.