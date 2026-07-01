Лавров рассказал, что обсудит с главой МККК финансовую поддержку комитета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич вопрос финансовой поддержки комитета со стороны России.
- У Мирьяны Сполярич запланированы встречи с представителями российских государственных структур, в том числе обсуждение обмена пленными.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсудит вопрос финансовой поддержки Международного комитета Красного Креста с его президентом Мирьяной Сполярич.
"Обсудим и вопросы финансовой поддержки Российской Федерацией вашего комитета и его деятельности", - заявил он на встрече со Сполярич.
Сполярич находится в Москве с рабочим визитом. У нее ожидаются встречи с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ. Затронута будет в том числе тема обмена пленными, как отмечал Лавров.