Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что обсудит с главой МККК финансовую поддержку комитета - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 01.07.2026
Лавров рассказал, что обсудит с главой МККК финансовую поддержку комитета

Лавров обсудит с главой МККК финансовую поддержку комитета Россией

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич вопрос финансовой поддержки комитета со стороны России.
  • У Мирьяны Сполярич запланированы встречи с представителями российских государственных структур, в том числе обсуждение обмена пленными.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсудит вопрос финансовой поддержки Международного комитета Красного Креста с его президентом Мирьяной Сполярич.
"Обсудим и вопросы финансовой поддержки Российской Федерацией вашего комитета и его деятельности", - заявил он на встрече со Сполярич.
Сполярич находится в Москве с рабочим визитом. У нее ожидаются встречи с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ. Затронута будет в том числе тема обмена пленными, как отмечал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Глава МККК встретится с Лантратовой и Львовой-Беловой, сообщил Лавров
Вчера, 12:44
 
РоссияМоскваСергей ЛавровМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Мария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала