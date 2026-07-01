Лантратова попросила Лубинца помочь семье погибшего бойца СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратится к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь семье погибшего российского военнослужащего с документами и ДНК-экспертизой.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратится к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь семье погибшего российского военнослужащего с документами и ДНК-экспертизой, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.

Отмечается, что в День ветеранов боевых действий, 1 июля, Лантратова совместно с руководителем Комитета семей воинов Отечества, членом СПЧ Юлией Белеховой провела прием участников СВО, в ходе которого были собраны обращения от бойцов и их близких.

"К Яне Лантратовой обратилась супруга погибшего участника СВО. Семье необходимо найти свидетельство о рождении бойца, родившегося в Запорожье . Также она просит помочь провести повторный ДНК-тест. Первая экспертиза не дала результата. По итогам обращения будет подготовлено письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также к федеральному омбудсмену обратился действующий военнослужащий. Он получил ранение при выполнении боевой задачи, и сейчас нуждается в госпитализации в Российский центр неврологии и нейронаук, чтобы установить нейростимулятор российского производства, уточняется в сообщении.

"После приема Яна Лантратова встретилась с женами и матерями ветеранов спецоперации", - добавили в пресс-службе.

По словам Лантратовой, День ветеранов боевых действий, который был выбран для проведения приема участников СВО и их близких, - это день благодарности людям, которые защищали Россию, и день ответственности перед ними.