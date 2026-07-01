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Лантратова попросила Лубинца помочь семье погибшего бойца СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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17:57 01.07.2026
Лантратова попросила Лубинца помочь семье погибшего бойца СВО

Лантратова обратится к Лубинцу с просьбой помочь семье погибшего бойца СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратится к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь семье погибшего российского военнослужащего с документами и ДНК-экспертизой.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратится к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь семье погибшего российского военнослужащего с документами и ДНК-экспертизой, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
Отмечается, что в День ветеранов боевых действий, 1 июля, Лантратова совместно с руководителем Комитета семей воинов Отечества, членом СПЧ Юлией Белеховой провела прием участников СВО, в ходе которого были собраны обращения от бойцов и их близких.
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"К Яне Лантратовой обратилась супруга погибшего участника СВО. Семье необходимо найти свидетельство о рождении бойца, родившегося в Запорожье. Также она просит помочь провести повторный ДНК-тест. Первая экспертиза не дала результата. По итогам обращения будет подготовлено письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также к федеральному омбудсмену обратился действующий военнослужащий. Он получил ранение при выполнении боевой задачи, и сейчас нуждается в госпитализации в Российский центр неврологии и нейронаук, чтобы установить нейростимулятор российского производства, уточняется в сообщении.
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"После приема Яна Лантратова встретилась с женами и матерями ветеранов спецоперации", - добавили в пресс-службе.
По словам Лантратовой, День ветеранов боевых действий, который был выбран для проведения приема участников СВО и их близких, - это день благодарности людям, которые защищали Россию, и день ответственности перед ними.
"Очень важно, чтобы помощь ветеранам и их семьям была оперативной. Чтобы человек пришел со своей бедой и понял: его услышали, его вопрос взяли в работу, пройдут с ним до результата. Мы будем рядом столько, сколько потребуется", - привели слова омбудсмена в пресс-службе.
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РоссияЯна ЛантратоваДмитрий Лубинец
 
 
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