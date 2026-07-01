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Лантратова отправила гумпомощь семьям участников СВО в Рязанскую область - РИА Новости, 01.07.2026
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17:39 01.07.2026
Лантратова отправила гумпомощь семьям участников СВО в Рязанскую область

Лантратова отправила 6 тонн продуктов семьям участников СВО в Рязанскую область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила более шести тонн продуктов питания в Рязанскую область.
  • Гуманитарная помощь была отправлена в День ветеранов боевых действий от Дома прав человека в Москве.
  • Помощь получат семьи участников СВО, эвакуированные граждане и жители, пострадавшие от атак БПЛА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила более шести тонн продуктов питания семьям участников СВО и жителям Рязанской области, эвакуированным из зоны боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Гуманитарная помощь была отправлена в Рязанскую область в среду, в День ветеранов боевых действий, от Дома прав человека в Москве. В состав груза вошло более шести тонн продуктов питания, в том числе консервы, соленья и маринады, овощные пасты и другие заготовки.
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"Сегодня мы поздравляем всех тех наших героев, которые находятся на передовой, которые защищают нашу страну и приближают нашу скорейшую победу. И, конечно, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. И именно в этот день мы вместе с уполномоченным по правам человека Рязанской области, вместе с нашими коллегами… отправляем гуманитарную помощь", - сказала Лантратова в ходе отправки груза.
Она отметила, что гуманитарную помощь получат семьи участников СВО, эвакуированные граждане, находящиеся в пунктах временного размещения региона, и жители, пострадавшие от атак БПЛА.
День ветеранов боевых действий отмечается в России ежегодно 1 июля.
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