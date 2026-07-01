Лантратова отправила гумпомощь семьям участников СВО в Рязанскую область

"Сегодня мы поздравляем всех тех наших героев, которые находятся на передовой, которые защищают нашу страну и приближают нашу скорейшую победу. И, конечно, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. И именно в этот день мы вместе с уполномоченным по правам человека Рязанской области, вместе с нашими коллегами… отправляем гуманитарную помощь", - сказала Лантратова в ходе отправки груза.