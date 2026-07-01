На Кубани проверят информацию о растлении ребенка другом няни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Краснодарского края контролирует проверку информации о растлении двухлетней девочки.
- Мать ребенка подозревает, что развратные действия совершал друг няни.
КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края сообщила РИА Новости, что контролирует проверку со стороны правоохранительных органов информации от местной жительницы, которая подозревает друга няни своей двухлетней дочери в растлении ребенка.
В местных СМИ появились сообщения со ссылкой на жительницу Краснодара, которая подозревает, что ее двухлетнюю дочь растлевал друг няни. Женщина отправляла няню с дочерью гулять во дворе на территории жилого комплекса. Позже она узнала, что няня якобы водила девочку в свою квартиру. Кроме самой няни, как утверждается, там находились пожилая женщина и взрослый мужчина. По словам мамы, девочка стала рассказывать, что мужчина совершал развратные действия по отношению к ней, а няня и пожилая женщина снимали происходящее на телефон.
"Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара контролирует ход проведения процессуальной проверки", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.
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