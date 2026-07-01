На Кубани проверят информацию о растлении ребенка другом няни

КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края сообщила РИА Новости, что контролирует проверку со стороны правоохранительных органов информации от местной жительницы, которая подозревает друга няни своей двухлетней дочери в растлении ребенка.