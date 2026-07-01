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На Кубани обломки беспилотника упали во дворе частного дома - РИА Новости, 01.07.2026
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На Кубани обломки беспилотника упали во дворе частного дома

В станице Пластуновской на Кубани обломки беспилотника упали во дворе дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА.
  • Пострадавших нет, но фрагменты беспилотника повредили кровлю частного дома.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в станице Пластуновская на Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.
"В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте работают оперативные и специальные службы.
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