На Кубани обломки беспилотника упали во дворе частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА.
- Пострадавших нет, но фрагменты беспилотника повредили кровлю частного дома.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в станице Пластуновская на Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.
"В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте работают оперативные и специальные службы.