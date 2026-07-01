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КС Армении завершил рассмотрение исков оппозиции по выборам - РИА Новости, 01.07.2026
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16:33 01.07.2026
КС Армении завершил рассмотрение исков оппозиции по выборам

Конституционный суд Армении завершил рассмотрение исков оппозиции по выборам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Армении завершил рассмотрение исков оппозиционных партий, оспаривающих итоги прошедших парламентских выборов.
  • Решение по искам будет озвучено до 4 июля.
  • Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса и нарушении правящей силой финансовой отчетности.
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Конституционный суд Армении завершил рассмотрение исков оппозиционных партий, оспаривающих итоги прошедших парламентских выборов, решение будет озвучено до 4 июля, сообщил в среду председатель КС Арман Диланян.
"Рассмотрение дела завершено. Решение будет обнародовано до конца дня 4 июля", - заявил Диланян на заседании суда. Он отметил, что суд постарается заранее оповестить стороны о дате и времени оглашения решения.
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В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.
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