В Крыму Армянск и Феодосия остались без света из-за атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Города Армянск и Феодосия в Крыму обесточены из-за атаки ВСУ на магистральные сети, электроэнергию вернут потребителям в течение суток, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

При этом, по его словам, сроки могут быть скорректированы.