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В Крыму Армянск и Феодосия остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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16:19 01.07.2026 (обновлено: 16:28 01.07.2026)
В Крыму Армянск и Феодосия остались без света из-за атаки ВСУ

Гоцанюк: Армянск и Феодосия в Крыму остались без света из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Города Армянск и Феодосия в Крыму остались без света из-за атаки ВСУ на магистральные электросети.
  • Электроэнергию планируют вернуть потребителям в течение суток, однако сроки могут быть скорректированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Города Армянск и Феодосия в Крыму обесточены из-за атаки ВСУ на магистральные сети, электроэнергию вернут потребителям в течение суток, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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"В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, сроки могут быть скорректированы.
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