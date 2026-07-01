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Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 01.07.2026
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15:15 01.07.2026 (обновлено: 17:39 01.07.2026)
Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию российской армии

В Крыму 4 мигрантов оштрафовали и депортировали за дискредитацию ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали за дискредитацию российской армии.
  • Иностранцам сократили сроки пребывания в России, аннулировали разрешительные документы и приняли решение о принудительной депортации с запретом въезда в Россию на ближайшие 10 лет.
  • Рабочие были заняты на строительстве объекта в Международном детском центре "Артек" и оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали в Крыму и депортировали из страны за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В поселке городского типа Гурзуф во время работы на строительном объекте, принадлежащем Международному детскому центру "Артек", произошел конфликт, в ходе которого четверо легально трудившихся там иностранцев оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих в присутствии других рабочих. Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.
Все четверо мигрантов - выходцы из Средней Азии. Их задержали и привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии России. Суд назначил каждому штраф 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам сократили сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.
"На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию", - подчеркнули в полиции.
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