Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию российской армии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали в Крыму и депортировали из страны за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Все четверо мигрантов - выходцы из Средней Азии. Их задержали и привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии России. Суд назначил каждому штраф 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам сократили сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.