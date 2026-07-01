Четырех мигрантов депортировали из Крыма за дискредитацию российской армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали за дискредитацию российской армии.
- Иностранцам сократили сроки пребывания в России, аннулировали разрешительные документы и приняли решение о принудительной депортации с запретом въезда в Россию на ближайшие 10 лет.
- Рабочие были заняты на строительстве объекта в Международном детском центре "Артек" и оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Четырех рабочих-мигрантов из Средней Азии оштрафовали в Крыму и депортировали из страны за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В поселке городского типа Гурзуф во время работы на строительном объекте, принадлежащем Международному детскому центру "Артек", произошел конфликт, в ходе которого четверо легально трудившихся там иностранцев оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих в присутствии других рабочих. Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.
Все четверо мигрантов - выходцы из Средней Азии. Их задержали и привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии России. Суд назначил каждому штраф 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам сократили сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.
"На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию", - подчеркнули в полиции.