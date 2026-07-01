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Глава парламента Крыма назвал угрозы Зеленского пафосным заявлением - РИА Новости, 01.07.2026
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10:21 01.07.2026
Глава парламента Крыма назвал угрозы Зеленского пафосным заявлением

Константинов угрозы Зеленского в отношении Крыма назвал пафосным заявлением

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров является российским навсегда.
  • Он назвал угрозы Зеленского пафосным заявлением и частью информационной войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал очередные угрозы Владимира Зеленского пафосным заявлением, добавив, что Крым является российским навсегда.
"Крым — Россия навсегда. В этих словах все сказано. А Зеленскому нужны красивые и пафосные заявления", – сказал Константинов, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова.
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По его словам, на контролируемой Зеленским территории творится бесконечный ужас.
"Людей силой затягивают на фронт, а наши войска наступают. Он часто делает такие вбросы, рассчитанные на украинскую аудиторию. Это часть информационной войны", – сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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Республика КрымРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВладимир ПутинООН
 
 
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