Жителя Крыма осудили на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет колонии за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.

"Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в ИТКС "Интернет" сроком два года и шесть месяцев" , - сообщили в ведомстве.