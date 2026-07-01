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Жителя Крыма осудили на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России - РИА Новости, 01.07.2026
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08:57 01.07.2026
Жителя Крыма осудили на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России

ФСБ: в Крыму жителя осудили на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Симферопольского района Крыма Руслан Усеинов осужден за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России.
  • Уголовное дело было возбуждено и расследовано по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
  • Южный окружной военный суд назначил Усеинову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет колонии за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Установлено, что подсудимый Руслан Усеинов 1970 года рождения, житель Симферопольского района Крыма, используя псевдоним "Айтмар Айтмаров", на странице одного из интернет-сообществ разместил комментарий, содержащий призыв к нанесению ракетных ударов по территории России. Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщили в пресс-службе.
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"Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в ИТКС "Интернет" сроком два года и шесть месяцев" , - сообщили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
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