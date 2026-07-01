Жителя Крыма осудили на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Симферопольского района Крыма Руслан Усеинов осужден за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России.
- Уголовное дело было возбуждено и расследовано по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
- Южный окружной военный суд назначил Усеинову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет колонии за призывы в соцсети к нанесению ракетных ударов по России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Установлено, что подсудимый Руслан Усеинов 1970 года рождения, житель Симферопольского района Крыма, используя псевдоним "Айтмар Айтмаров", на странице одного из интернет-сообществ разместил комментарий, содержащий призыв к нанесению ракетных ударов по территории России. Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщили в пресс-службе.
"Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в ИТКС "Интернет" сроком два года и шесть месяцев" , - сообщили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.