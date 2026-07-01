Ковальчук подал документы на участие в выборах губернатора Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.
БРЯНСК, 1 июл – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.
"Подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Врио губернатора написал, что президент России Владимир Путин поставил задачу провести выборы в соответствии с законом и принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, а также для защиты результатов выборов от попыток внешнего воздействия и манипуляций.
"Задачу выполняем… В ходе предвыборной кампании со стороны киевского режима возможны провокации, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе", - добавил врио губернатора.
В мае Путин принял отставку главы Брянской области Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора региона. В июне брянская областная дума назначила выборы губернатора на 20 сентября 2026 года.