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Ковальчук подал документы на участие в выборах губернатора Брянской области - РИА Новости, 01.07.2026
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19:28 01.07.2026 (обновлено: 19:55 01.07.2026)
Ковальчук подал документы на участие в выборах губернатора Брянской области

Ковальчук подал документы для участия в выборах губернатора Брянской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЕгор Ковальчук
Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Егор Ковальчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.
БРЯНСК, 1 июл – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.
"Подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Врио губернатора написал, что президент России Владимир Путин поставил задачу провести выборы в соответствии с законом и принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, а также для защиты результатов выборов от попыток внешнего воздействия и манипуляций.
"Задачу выполняем… В ходе предвыборной кампании со стороны киевского режима возможны провокации, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе", - добавил врио губернатора.
В мае Путин принял отставку главы Брянской области Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора региона. В июне брянская областная дума назначила выборы губернатора на 20 сентября 2026 года.
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