Ковальчук подал документы на участие в выборах губернатора Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.

БРЯНСК, 1 июл – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что подал документы в избирком для участия в выборах главы региона.

"Подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале

Врио губернатора написал, что президент России Владимир Путин поставил задачу провести выборы в соответствии с законом и принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, а также для защиты результатов выборов от попыток внешнего воздействия и манипуляций.

"Задачу выполняем… В ходе предвыборной кампании со стороны киевского режима возможны провокации, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе", - добавил врио губернатора.