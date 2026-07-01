Силы ПВО уничтожили 74 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожено 74 украинских БПЛА.
- В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Минобороны РФ и другие специальные подразделения.
БРЯНСК, 1 июл - РИА Новости. Уничтожено 74 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 74 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения регионального управления Росгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18