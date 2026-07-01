Ученым советуют не передавать сообщения пришельцам без консультаций с ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная академия астронавтики рекомендовала ученым не передавать сообщения инопланетным цивилизациям без согласования их текста с ООН.
- Рекомендация предложена в обновленной декларации принципов о проведении астрономического поиска внеземного разума, принятой в 2026 году.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Международная академия астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) рекомендовала ученым не передавать сообщения инопланетным цивилизациям без согласования их текста с ООН.
"Передача ответа в случае подтвержденного обнаружения внеземного разума представляет собой решение, принадлежащее всему человечеству. Это означает, что никакой ответ не должен быть послан до тех пор, пока не будут проведены соответствующие консультации на международном уровне, особенно в рамках органа, представляющего широкие интересы, такого, как ООН", - говорится в пресс-релизе IAA.
Как отмечается в релизе, рекомендация предложена в обновленной декларации принципов о проведении астрономического поиска внеземного разума, принятой в 2026 году.
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