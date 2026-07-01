Ученым советуют не передавать сообщения пришельцам без консультаций с ООН

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Международная академия астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) рекомендовала ученым не передавать сообщения инопланетным цивилизациям без согласования их текста с ООН.

Как отмечается в релизе, рекомендация предложена в обновленной декларации принципов о проведении астрономического поиска внеземного разума, принятой в 2026 году.