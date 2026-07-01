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Австрийский космонавт дал совет будущим покорителям космоса на русском - РИА Новости, 01.07.2026
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Наука
 
00:57 01.07.2026
Австрийский космонавт дал совет будущим покорителям космоса на русском

Австрийский космонавт Фибек дал совет будущим покорителям космоса на русском

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкФранц Артур Фибек
Франц Артур Фибек - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Франц Артур Фибек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек дал совет будущим покорителям космоса: «Мечтайте и следуйте за своими мечтами!».
  • Франц Фибек выучил русский язык во время двухлетней подготовки в Звездном городке, так как обучение проходило на русском языке.
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости на русском языке дал совет будущим покорителям космоса.
"Мечтайте и следуйте за своими мечтами!" - сказал он на русском в ответ на просьбу дать совет будущим покорителям космоса.
Австрийский космонавт выучил русский язык во время двухлетней подготовки в Звездном городке. Обучение проходило на русском, поэтому ему пришлось освоить язык с нуля, поскольку это было обязательной частью программы. Позже, по его словам, постоянная работа в международном экипаже помогла закрепить знания, и со временем русский язык стал привычным в повседневном общении.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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