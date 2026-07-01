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Ветеринар рассказала о чистке зубов у кошек - РИА Новости, 01.07.2026
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14:08 01.07.2026 (обновлено: 14:22 01.07.2026)
Ветеринар рассказала о чистке зубов у кошек

Гольнева: принудительная чистка зубов может подорвать доверие кошки к хозяину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Принудительная чистка зубов у кошек может вызвать стресс и подорвать доверие к хозяину, рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.
  • Процесс чистки зубов должен быть регулярным, так как зубной налет превращается в камень, если остается на зубах дольше 48 часов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Принудительная чистка зубов у кошек может вызвать стресс и подорвать доверие к хозяину, поэтому заставлять питомца не стоит, рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.
"Если кошка категорически боится щетки, протестует, то силой не надо чистить. В приоритете должно быть эмоциональное состояние", - сказала Гольнева 360.ru.
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По словам ветеринара, собак обычно проще приучить к чистке зубов и они переносят ее спокойнее. В отличие от них, кошки же часто воспринимают эту процедуру как сильный стресс, который может спровоцировать цистит и подорвать доверие к хозяину, подчеркнула Гольнева.
При этом сам процесс чистки должен быть регулярным - если налет остается на зубах дольше 48 часов, он превращается в камень, заключила специалист.
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