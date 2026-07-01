Участниками конкурса "Семейная столица России" стали 60 городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Шестьдесят городов стали участниками Всероссийского конкурса "Семейная столица России", сообщают организаторы.

Тридцатого июня завершилась заявочная кампания Всероссийского конкурса "Семейная столица России", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

"Шестьдесят российских городов от Владивостока до Мурманска официально стали участниками масштабного проекта, направленного на укрепление института семьи и повышение качества жизни граждан по всей стране. В числе ключевых соискателей почетного звания заявлены Армавир, Ижевск, Майкоп, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Севастополь, Сочи, Ханты-Мансийск, Ялта и Саранск", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Мордовии Артем Здунов, проведение такого конкурса позволяет наглядно увидеть огромный интерес регионов к созданию комфортной среды для граждан.

"Крайне важно объединить усилия, чтобы вместе формировать лучшие условия для российских семей и активно тиражировать успешные муниципальные практики по всей стране", - приводятся в сообщении слова Здунова.

В рамках следующего этапа ведущие эксперты страны приступят к комплексной оценке каждого города-участника, детально анализируя развитость инфраструктуры для семей с детьми, эффективность действующих жилищных программ, объемы мер социальной поддержки, а также доступность медицинской помощи и спортивных объектов.

Отмечается, что особое внимание специалисты уделят внедрению корпоративных демографических стандартов на местных предприятиях, что позволит работодателям активнее заботиться о благополучии семей сотрудников.

"Эта масштабная совместная работа направлена на решение глобальной государственной задачи по народосбережению и созданию единых высоких стандартов комфорта и безопасности на всей территории России", - заключил Здунов.