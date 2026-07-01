Эпидемиолог оценил риск заражения от укуса клеща

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риск заражения вирусом клещевого энцефалита при укусе инфицированного клеща оценивается примерно в 2–6%, сообщил доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.
- Заболевание развивается не в 100% случаев, многое зависит от количества вируса, попавшего в кровь, и иммунного статуса человека.
- Самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заражение вирусом клещевого энцефалита при укусе клеща у человека возникает не всегда, риск оценивается примерно в 2-6%, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
"Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев. Точной цифры для России нет, но в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2–6%", - сказал Шахмарданов.
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Он добавил, что многое зависит от количества вируса, попавшего в кровь, иммунного статуса человека. У людей с крепким иммунитетом организм может справиться с вирусом, тогда инфекция пройдет в легкой или даже бессимптомной форме.
При этом риск тяжелого осложнения слишком высок, чтобы им пренебрегать. Самым надежным способом защиты является вакцинация от клещевого энцефалита, уточнил эксперт.
"Клещевой энцефалит — это не "тяжелый грипп". Это вирус, который поражает центральную нервную систему . Заболевание часто протекает в две фазы и может привести к необратимым изменениям", - заключил он.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что клещи в России могут быть инфицированы сразу десятью и более вирусами. Но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит.