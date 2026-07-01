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Китай надеется, что США будут осторожны в вопросе Тайваня, заявил Ван И - РИА Новости, 01.07.2026
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18:40 01.07.2026
Китай надеется, что США будут осторожны в вопросе Тайваня, заявил Ван И

Ван И: Китай надеется, что США будут осторожно относиться к тайваньскому вопросу

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил госсекретарю США Марко Рубио о необходимости осторожного подхода к вопросам, касающимся Тайваня.
  • Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества и управления рисками между Пекином и Вашингтоном.
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США будут с предельной осторожностью относиться к вопросам, касающимся Тайваня, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
Разговор состоялся 30 июня.
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"Обе стороны должны всегда придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды и воплощать достигнутые лидерами двух государств важные договоренности в конкретные политические решения и практические меры", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности — не просто лозунг, это требует действий и продвижения навстречу друг другу.
"Мы надеемся, что США будут с предельной осторожностью относиться к вопросам, касающимся Тайваня", - указал китайский министр.
Ван И добавил, что Пекин и Вашингтон должны расширять сотрудничество, формировать более позитивную повестку дня, одновременно контролируя и управляя различными рисками и скрытыми угрозами.
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