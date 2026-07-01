Китай надеется, что США будут осторожны в вопросе Тайваня, заявил Ван И

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел КНР Ван И заявил госсекретарю США Марко Рубио о необходимости осторожного подхода к вопросам, касающимся Тайваня.

Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества и управления рисками между Пекином и Вашингтоном.

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США будут с предельной осторожностью относиться к вопросам, касающимся Тайваня, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

Разговор состоялся 30 июня.

"Обе стороны должны всегда придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды и воплощать достигнутые лидерами двух государств важные договоренности в конкретные политические решения и практические меры", - заявил Ван И , слова которого приводит МИД КНР.

Он подчеркнул, что построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности — не просто лозунг, это требует действий и продвижения навстречу друг другу.

"Мы надеемся, что США будут с предельной осторожностью относиться к вопросам, касающимся Тайваня", - указал китайский министр.