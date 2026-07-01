В Киеве прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы, передает "Укринформ".
Ранее агентство уже сообщало о детонации в украинской столице.
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"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18