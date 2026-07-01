В Айдахо расстрел официально стал основным видом смертной казни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В американском штате Айдахо расстрел становится основным видом смертной казни с 1 июля 2026 года.
- Если расстрел будет недоступен, казнь будет проводиться с помощью смертельной инъекции.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. В американском штате Айдахо расстрел официально становится основным видом смертной казни начиная со среды, 1 июля.
В марте прошлого года губернатор штата Брэд Литтл подписал закон, делающий расстрел основным методом смертной казни в штате начиная с 1 июля 2026 года.
"Если директор (Департамента исправительных учреждений Айдахо - ред.) подтвердит, что расстрел доступен, способом исполнения казни должен быть расстрел", - говорится в новой редакции статьи о методе исполнения высшей меры наказания.
При этом в случае недоступности расстрела казнь будет проводиться с помощью смертельной инъекции.