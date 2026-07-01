В Айдахо расстрел официально стал основным видом смертной казни

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. В американском штате Айдахо расстрел официально становится основным видом смертной казни начиная со среды, 1 июля.

В марте прошлого года губернатор штата Брэд Литтл подписал закон, делающий расстрел основным методом смертной казни в штате начиная с 1 июля 2026 года.