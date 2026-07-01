Камчатский центр "Мой бизнес" оказал услуги 32 социальным предпринимателям

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Камчатского края оказал услуги 32 социальным предпринимателям за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Социальное предпринимательство — это тот сектор экономики, где бизнес напрямую помогает людям: создает рабочие места, оказывает востребованные услуги, поддерживает семьи, людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и другие категории жителей. Наша задача — чтобы такие предприниматели не оставались один на один со своими вопросами. Через центр "Мой бизнес" они получают консультации, образовательную поддержку, помощь в развитии проектов, а также возможность претендовать на финансовые меры поддержки. В первом полугодии 2026 года услугами центра уже воспользовались 32 социальных предпринимателя, специалисты провели 146 консультаций", — отметила председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что также в крае значится на сегодняшний день 82 социальных предприятия. И власти заинтересованы в том, чтобы их становилось больше, потому что за каждым таким проектом стоит конкретная помощь жителям Камчатки.

Для вступления в реестр социальных предприятий необходимо соответствовать одному из обязательных условий. Среди них — трудоустройство социально уязвимых категорий граждан, ведение бизнеса индивидуальным предпринимателем из числа инвалидов без наемных сотрудников, реализация товаров и услуг, произведенных социально уязвимыми категориями граждан, производство товаров и услуг для таких категорий, а также деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем на полуострове.

Заместитель директора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Ксения Тюрина подчеркнула, что социальные предприниматели всегда могут обратиться за поддержкой в центр "Мой бизнес". В 2026 году, помимо существующих мер — консультационных, образовательных услуг, услуг для развития бизнеса на условиях софинансирования — для социальных предприятий предусмотрена мера финансовой поддержки в размере 1 миллиона рублей.