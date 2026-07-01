Рейтинг@Mail.ru
Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 01.07.2026
Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам

На Камчатке запустят бесплатную подготовку к финалу олимпиады школьников

CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
Всероссийская олимпиада школьников . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников смогут бесплатно подготовиться к федеральному финалу за счет краевого бюджета.
  • Новая система поддержки одаренных детей запускается по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова после встречи с жителями микрорайона Горизонт в апреле.
  • Подготовка будет включать профильные смены в детском образовательном центре «Восход» и индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников со следующего года смогут пройти бесплатную подготовку к федеральному финалу с привлечением ведущих преподавателей и онлайн-репетиторов за счёт краевого бюджета, сообщили в правительстве Камчатского края.
"В этом году у нас отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников: 31 победитель регионального этапа, а также 4 победителя финала этой олимпиады и других соревнований федерального масштаба. Наша задача – дать им максимум возможностей для раскрытия потенциала", — цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Сборная России показала лучший результат на научной физической олимпиаде
Вчера, 23:35
Новая система поддержки одарённых детей запускается по поручению главы региона. Решение приняли по итогам встречи с жителями микрорайона Горизонт в апреле — идею предложила одна из школьниц.
Подготовка будет проходить по двум направлениям: профильные смены в детском образовательном центре "Восход" с участием преподавателей камчатских и ведущих российских вузов, а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Механизм заработает уже со следующего года.
Российские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах
23 июня, 02:27
 
Камчатский крайВладимир СолодовОбществоКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала