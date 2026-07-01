Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников со следующего года смогут пройти бесплатную подготовку к федеральному финалу с привлечением ведущих преподавателей и онлайн-репетиторов за счёт краевого бюджета, сообщили в правительстве Камчатского края.

Новая система поддержки одарённых детей запускается по поручению главы региона. Решение приняли по итогам встречи с жителями микрорайона Горизонт в апреле — идею предложила одна из школьниц.

Подготовка будет проходить по двум направлениям: профильные смены в детском образовательном центре "Восход" с участием преподавателей камчатских и ведущих российских вузов, а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Механизм заработает уже со следующего года.