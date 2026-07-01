Рейтинг@Mail.ru
В Калуге колесо обозрения остановилось из-за отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 01.07.2026
В Калуге колесо обозрения остановилось из-за отключения электроэнергии

В Калуге остановилось колесо обозрения, людей оперативно спустили

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКолесо обозрения
Колесо обозрения - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Колесо обозрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калуге из-за отключения электроэнергии остановилось колесо обозрения, на котором находились два человека.
  • Людей оперативно спустили, пострадавших нет.
БРЯНСК, 1 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, на котором находились два человека, остановилось в парке Калуги из-за отключения электроэнергии, людей оперативно спустили вниз, сообщила городская администрация.
"Сегодня произошло отключение электроэнергии в городе, в связи с чем было остановлено колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха. На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили", - говорится в сообщении властей на платформе "Макс".
В городской администрации уточнили, что на случай отключений электроэнергии предусмотрен аварийный механизм, чтобы безопасно спустить людей на землю.
"Пострадавших нет. Подача электроэнергии в парке восстановлена", - добавили в администрации.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае
29 июля 2025, 14:19
 
ПроисшествияКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала