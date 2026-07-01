В Калуге колесо обозрения остановилось из-за отключения электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Калуге из-за отключения электроэнергии остановилось колесо обозрения, на котором находились два человека.

Людей оперативно спустили, пострадавших нет.

БРЯНСК, 1 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, на котором находились два человека, остановилось в парке Калуги из-за отключения электроэнергии, людей оперативно спустили вниз, сообщила городская администрация.

"Сегодня произошло отключение электроэнергии в городе, в связи с чем было остановлено колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха. На момент остановки на колесе находилось два человека, которых оперативно спустили", - говорится в сообщении властей на платформе " Макс ".

В городской администрации уточнили, что на случай отключений электроэнергии предусмотрен аварийный механизм, чтобы безопасно спустить людей на землю.