Владельцам детского центра в Калининграде грозит штраф за сальмонеллез

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура направила в суд иски на 440 тысяч рублей о компенсации морального вреда к владельцам частного детского центра "Сказка Ленд" в Калининграде.

В мае 2026 года в детском центре "Сказка Ленд" сальмонеллез обнаружили у 16 человек, в том числе у 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.

КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд иски на 440 тысяч рублей о компенсации морального вреда к владельцам частного детского центра "Сказка Ленд" в Калининграде, где был обнаружен сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По информации регионального управления Роспотребнадзора , в мае 2026 года в калининградском детском центре "Сказка Ленд" сальмонеллез обнаружили у 16 человек, в том числе у 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.

"Прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, инициировала привлечение ее к административной ответственности, а также направила в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух малолетних в размере 250 тысяч и 190 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.

Отмечается, что проверка прокуратура подтвердила, что в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении допущено распространение инфекции среди воспитанников и работников центра, деятельность пищеблока осуществлялась с многочисленными нарушениями.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, под видом услуг по присмотру и уходу за детьми в центре фактически осуществлялась образовательная деятельность без лицензии. По постановлению Роспотребнадзора предприниматель признана виновной по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ с приостановлением деятельности на 80 суток.