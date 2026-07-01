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Владельцам детского центра в Калининграде грозит штраф за сальмонеллез - РИА Новости, 01.07.2026
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18:28 01.07.2026
Владельцам детского центра в Калининграде грозит штраф за сальмонеллез

Прокуратура подала иски к детцентру в Калининграде, где обнаружили сальмонеллез

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП)
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП) - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура направила в суд иски на 440 тысяч рублей о компенсации морального вреда к владельцам частного детского центра "Сказка Ленд" в Калининграде.
  • В мае 2026 года в детском центре "Сказка Ленд" сальмонеллез обнаружили у 16 человек, в том числе у 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.
КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд иски на 440 тысяч рублей о компенсации морального вреда к владельцам частного детского центра "Сказка Ленд" в Калининграде, где был обнаружен сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в мае 2026 года в калининградском детском центре "Сказка Ленд" сальмонеллез обнаружили у 16 человек, в том числе у 11 детей в возрасте от двух до пяти лет.
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"Прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, инициировала привлечение ее к административной ответственности, а также направила в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух малолетних в размере 250 тысяч и 190 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что проверка прокуратура подтвердила, что в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении допущено распространение инфекции среди воспитанников и работников центра, деятельность пищеблока осуществлялась с многочисленными нарушениями.
Кроме того, по данным надзорного ведомства, под видом услуг по присмотру и уходу за детьми в центре фактически осуществлялась образовательная деятельность без лицензии. По постановлению Роспотребнадзора предприниматель признана виновной по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ с приостановлением деятельности на 80 суток.
"Прокуратура также контролирует расследование уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденного по данному факту", - добавили в пресс-службе.
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