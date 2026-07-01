Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области мужчина погиб, спасая тонущего в море ребенка - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 01.07.2026 (обновлено: 17:54 01.07.2026)
В Калининградской области мужчина погиб, спасая тонущего в море ребенка

В Калининградской области мужчина погиб при спасении тонущего в море ребенка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Калининграда спас тонущего в Балтийском море ребенка, но сам погиб.
  • Тело 34-летнего мужчины обнаружено на необорудованном пляже вблизи поселка Сокольники Зеленоградского района.
  • Следствием организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
КАЛИНИНГРАД, 1 июл — РИА Новости. Житель Калининграда погиб, спасая тонущего в море ребенка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
"По предварительным данным, мужчина, находившийся на отдыхе у моря, 30 июня 2026 года заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Мальчика ему удалось спасти, однако сам калининградец погиб. Его тело сегодня утром обнаружено отдыхающими неподалеку от места гибели", — говорится в сообщении СУ СК России на платформе "Макс".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке
Вчера, 15:05
Уточняется, что тело мужчины обнаружили на берегу Балтийского моря на необорудованном пляже вблизи поселка Сокольники Зеленоградского района. Личность погибшего установлена. Им оказался 34‑летний житель Калининграда. Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
"В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза", — добавили в пресс-службе.
Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства произошедшего и просит граждан ответственно относиться к выбору мест для отдыха у воды. Купаться исключительно на официально разрешенных и оборудованных пляжах в зоне действия спасательных станций. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также в плохую погоду и при сильном волнении моря.
Сотрудник СК на месте происшествия на озере Андозеро в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Архангельской области два человека утонули во время рыбалки
29 июня, 10:40
 
ПроисшествияКалининградРоссияБалтийское мореКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала