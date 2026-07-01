В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
- Прохожие поймали ребенка, и без видимых травм он был направлен в больницу.
КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка, без видимых травм он направлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ГУ МЧС, во вторник от оператора "Системы-112" поступило сообщение о том, что на улице Тургенева в Калининграде из окна четвертого этажа выпал ребенок.
"Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в детскую областную больницу", - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС на платформе "Макс".