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В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна ребенка - РИА Новости, 01.07.2026
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00:44 01.07.2026
В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна ребенка

В Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
  • Прохожие поймали ребенка, и без видимых травм он был направлен в больницу.
КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна двухлетнего ребенка, без видимых травм он направлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ГУ МЧС, во вторник от оператора "Системы-112" поступило сообщение о том, что на улице Тургенева в Калининграде из окна четвертого этажа выпал ребенок.
"Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в детскую областную больницу", - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС на платформе "Макс".
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ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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