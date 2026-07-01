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В Якутске катер врезался в береговую линию, трое пострадали - РИА Новости, 01.07.2026
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09:30 01.07.2026
В Якутске катер врезался в береговую линию, трое пострадали

СК: в Якутске катер врезался в береговую линию, 3 человека пострадали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катер столкнулся с береговой линией на протоке реки Лена в Якутске.
  • На борту находились 9 пассажиров, трое из них получили телесные повреждения.
  • Следственные органы и транспортная прокуратура начали проверки по факту происшествия.
УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Катер столкнулся с береговой линией на протоке реки Лена в Якутске, на борту находились 9 пассажиров, трое из них получили телесные повреждения, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
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"На протоке 202 микрорайона реки Лена города Якутска маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и 9 пассажиров, в ходе движения ударилось о береговую линию. В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник. Сейчас травмированным оказывается медицинская помощь. Уточняется, что следственные органы начали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре добавляют, что происшествие произошло с катером Rinker, надзорное ведомство также организовало свою проверку.
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ПроисшествияРека ЛенаЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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