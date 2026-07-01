В Якутске катер врезался в береговую линию, трое пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ Катер столкнулся с береговой линией на протоке реки Лена в Якутске.

На борту находились 9 пассажиров, трое из них получили телесные повреждения.

Следственные органы и транспортная прокуратура начали проверки по факту происшествия.

УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Катер столкнулся с береговой линией на протоке реки Лена в Якутске, на борту находились 9 пассажиров, трое из них получили телесные повреждения, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

« "На протоке 202 микрорайона реки Лена города Якутска маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и 9 пассажиров, в ходе движения ударилось о береговую линию. В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник. Сейчас травмированным оказывается медицинская помощь. Уточняется, что следственные органы начали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта