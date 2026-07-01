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В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет рукой - РИА Новости, 01.07.2026
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11:38 01.07.2026
В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет рукой

В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет натянутой кофтой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Вихоревки Братского района Иркутской области сделал вид, что у него в руке пистолет, натянув рукав кофты на кулак, и забрал 430 рублей из кассы магазина.
  • Грабителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Вихоревки Братского района Иркутской области, натянув рукав кофты на кулак, сделал вид, что это пистолет, забрал у испуганного продавца 430 рублей из кассы и стал фигурантом дела о разбойном нападении, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Вихоревке сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя за разбойное нападение на магазин.
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"По словам подозреваемого, он хотел купить воды, но на карте оказалось недостаточно средств, поэтому он решил запугать продавца, натянув рукав кофты на кулак, чтобы визуально казалось, что в руке находится оружие… Мужчина похитил 430 рублей", - говорится в сообщении.
Грабителя обнаружили дома. Деньги он уже потратил. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ - разбой.
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