В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет рукой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Вихоревки Братского района Иркутской области сделал вид, что у него в руке пистолет, натянув рукав кофты на кулак, и забрал 430 рублей из кассы магазина.
- Грабителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Вихоревки Братского района Иркутской области, натянув рукав кофты на кулак, сделал вид, что это пистолет, забрал у испуганного продавца 430 рублей из кассы и стал фигурантом дела о разбойном нападении, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Вихоревке сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя за разбойное нападение на магазин.
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"По словам подозреваемого, он хотел купить воды, но на карте оказалось недостаточно средств, поэтому он решил запугать продавца, натянув рукав кофты на кулак, чтобы визуально казалось, что в руке находится оружие… Мужчина похитил 430 рублей", - говорится в сообщении.
Грабителя обнаружили дома. Деньги он уже потратил. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ - разбой.