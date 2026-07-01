В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет рукой

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Вихоревки Братского района Иркутской области, натянув рукав кофты на кулак, сделал вид, что это пистолет, забрал у испуганного продавца 430 рублей из кассы и стал фигурантом дела о разбойном нападении, сообщает ГУМВД по Иркутской области.