В Иране заявили, что не предоставляли МАГАТЭ доступ к атакованным объектам

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран не предоставлял МАГАТЭ доступа к ядерным объектам, подвергшимся атакам США и Израиля, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.

На данный момент МАГАТЭ располагает доступом только к двум иранским объектам: АЭС в Бушере и АЭС в Тегеране, уточнил он.

ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Иран не предоставлял Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступа к иранским ядерным объектам, которые подверглись атакам США и Израиля, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад Багер-Галибаф.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что вопрос доступа МАГАТЭ к атакованным ядерным объектам Ирана будет решаться только в рамках окончательных договоренностей с США.

"Это ложь", - сказал Галибаф в прямом эфире гостелевидения , когда ведущий упомянул возможное получение инспекторами МАГАТЭ доступа к ядерным объектам Ирана, подвергшимся атакам США и Израиля.

Он уточнил, что на данный момент МАГАТЭ располагает доступом только к двум объектам: АЭС в Бушере и АЭС в Тегеране. При этом Галибаф подчеркнул, что Иран хотел бы ограничить доступ агентства к иранским ядерным объектам этими двумя.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.