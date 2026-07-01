В Иране заявили, что не предоставляли МАГАТЭ доступ к атакованным объектам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран не предоставлял МАГАТЭ доступа к ядерным объектам, подвергшимся атакам США и Израиля, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.
- На данный момент МАГАТЭ располагает доступом только к двум иранским объектам: АЭС в Бушере и АЭС в Тегеране, уточнил он.
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Иран не предоставлял Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступа к иранским ядерным объектам, которые подверглись атакам США и Израиля, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад Багер-Галибаф.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что вопрос доступа МАГАТЭ к атакованным ядерным объектам Ирана будет решаться только в рамках окончательных договоренностей с США.
"Это ложь", - сказал Галибаф в прямом эфире гостелевидения, когда ведущий упомянул возможное получение инспекторами МАГАТЭ доступа к ядерным объектам Ирана, подвергшимся атакам США и Израиля.
Он уточнил, что на данный момент МАГАТЭ располагает доступом только к двум объектам: АЭС в Бушере и АЭС в Тегеране. При этом Галибаф подчеркнул, что Иран хотел бы ограничить доступ агентства к иранским ядерным объектам этими двумя.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.