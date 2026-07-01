В Иране заявили, что виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны

Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.

Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также пройдет и в Ираке - тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии, которая состоится в Кербеле и Неджефе - священных для шиитов городах.