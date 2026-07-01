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В Иране заявили, что виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны - РИА Новости, 01.07.2026
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14:39 01.07.2026
В Иране заявили, что виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны

Зульгадр: виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у портрета Али Хаменеи
Цветы у портрета Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Цветы у портрета Али Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виновники гибели Али Хаменеи будут наказаны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохаммад-Багер Зульгадр.
  • Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут 4–9 июля.
  • Тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии.
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Виновники гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики (ВСНБ) Мохаммад-Багер Зульгадр.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
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"Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним", - говорится в заявлении, которое опубликовано на официальной странице ВСНБ в соцсети Х.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также пройдет и в Ираке - тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии, которая состоится в Кербеле и Неджефе - священных для шиитов городах.
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