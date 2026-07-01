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Власти Ирана освободили 850 осужденных в дни прощания с Али Хаменеи - РИА Новости, 01.07.2026
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14:13 01.07.2026
Власти Ирана освободили 850 осужденных в дни прощания с Али Хаменеи

ISNA: власти Ирана в дни прощания Али Хаменеи освободили 850 осужденных

© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи
Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана освободили 850 осужденных по делам о "непреднамеренных преступлениях" в дни церемонии прощания с Али Хаменеи.
  • Среди освобожденных — 520 финансовых заключенных и 330 осужденных по делам о приданом и алиментах.
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Власти Ирана в дни церемонии прощания с погибшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи освободили 850 осужденных по делам о "непреднамеренных преступлениях", сообщает агентство ISNA.
"В рамках особых мер в память крови погибшего имама освобождены из неволи 520 финансовых заключенных и 330 осужденных по делам о приданом и алиментах, и, одновременно с похоронами погибшего верховного лидера, созданы условия для возвращения этих людей, у большинства из которых есть семьи, в теплые объятия своих родных", - говорится в сообщении агентства.
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По информации ISNA, всего будут освобождены 850 заключенных из 31 провинции, осужденных по обвинению в "непреднамеренных преступлениях".
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также пройдет и в Ираке - тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии, которая состоится в Кербеле и Неджефе - священных для шиитов городах.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
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