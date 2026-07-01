Власти Ирана освободили 850 осужденных в дни прощания с Али Хаменеи

Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи. Архивное фото

Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи

© AP Photo / Vahid Salemi Люди на улице Тегерана на 40 день траура по Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Ирана освободили 850 осужденных по делам о "непреднамеренных преступлениях" в дни церемонии прощания с Али Хаменеи.

Среди освобожденных — 520 финансовых заключенных и 330 осужденных по делам о приданом и алиментах.

ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Власти Ирана в дни церемонии прощания с погибшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи освободили 850 осужденных по делам о "непреднамеренных преступлениях", сообщает агентство Власти Ирана в дни церемонии прощания с погибшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи освободили 850 осужденных по делам о "непреднамеренных преступлениях", сообщает агентство ISNA

"В рамках особых мер в память крови погибшего имама освобождены из неволи 520 финансовых заключенных и 330 осужденных по делам о приданом и алиментах, и, одновременно с похоронами погибшего верховного лидера, созданы условия для возвращения этих людей, у большинства из которых есть семьи, в теплые объятия своих родных", - говорится в сообщении агентства.

По информации ISNA, всего будут освобождены 850 заключенных из 31 провинции, осужденных по обвинению в "непреднамеренных преступлениях".

Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.

Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также пройдет и в Ираке - тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии, которая состоится в Кербеле и Неджефе - священных для шиитов городах.