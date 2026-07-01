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Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе - РИА Новости, 01.07.2026
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11:59 01.07.2026
Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе

IRIB: грузовое судно село на мель в Ормузском проливе

© Фото : iribnews/TelegramГрузовое судно село на мель в Ормузском проливе
Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : iribnews/Telegram
Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе.
  • Судно следовало по маршруту, отличному от указанного Ираном.
ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, следуя по маршруту, отличному от указанного Ираном, сообщает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB.
"Одно судно, следовавшее по маршруту, отличному от установленного в рамках иранского режима управления Ормузским проливом, село на мель", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате международная торговля испытывает серьезные транспортные трудности.
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