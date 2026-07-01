ТЕГЕРАН, 1 июл - РИА Новости. Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, следуя по маршруту, отличному от указанного Ираном, сообщает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. В результате международная торговля испытывает серьезные транспортные трудности.