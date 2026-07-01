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Импорт российского газа в ЕС вырос после введения запрета - РИА Новости, 01.07.2026
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19:18 01.07.2026
Импорт российского газа в ЕС вырос после введения запрета

ACER: импорт российского газа в ЕС в первые месяцы 2026 года вырос на 7%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт российского природного газа в Евросоюз в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты вырос.
  • С января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, а импорт СПГ увеличился на 11%.
  • В ACER считают, что рост импорта объясняется стремлением европейских компаний максимально использовать объемы по действующим контрактам и изменением логистики российского СПГ.
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Импорт российского природного газа в Евросоюз в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты не сократился, а вырос, говорится в первом докладе Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), опубликованном в среду.
"В период с января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, тогда как импорт российского СПГ увеличился на 11%. После вступления запрета в силу 18 марта 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт российского СПГ продолжил увеличиваться (+17%)", - указывается в документе.
В ACER считают, что рост объясняется прежде всего стремлением европейских компаний максимально выбрать объемы по действующим долгосрочным контрактам до введения более жестких ограничений.
В агентстве также связывают увеличение поставок с ситуацией вокруг Ормузского пролива и изменением логистики российского СПГ после запрета его перевалки через европейские терминалы в третьи страны.
Согласно вступившему в силу в марте регламенту ЕС, новые контракты на поставку российского газа запрещены, однако долгосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, продолжают действовать в течение переходного периода. Для трубопроводного газа он продлится до 30 сентября 2027 года, для СПГ - до 1 января 2027 года.
В докладе отмечается, что пока российский газ по-прежнему обеспечивает около 12% потребления газа в Евросоюзе.
При этом ACER подчеркивает, что делать выводы о неэффективности запрета преждевременно, поскольку его основные положения еще не вступили в силу, а наиболее заметные последствия ожидаются лишь в 2027 году.
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