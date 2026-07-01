ИИ может повысить производительность российских компаний, считает Греф

"Мы смотрели, где и в какие процессы уже существующие технологии ИИ можно использовать, и мы увидели, что это может дать повышение производительности примерно на 11-22% в разных компаниях", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Это очень хорошая и позитивная новость, вопрос только в том, как эти факторы системно можно задействовать", - пояснил Греф.

Президент России Владимир Путин в мае говорил, что РФ - одно из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.