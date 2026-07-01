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ИИ может повысить производительность российских компаний, считает Греф - РИА Новости, 01.07.2026
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14:51 01.07.2026 (обновлено: 16:16 01.07.2026)
ИИ может повысить производительность российских компаний, считает Греф

Греф: ИИ может повысить производительность российских компаний на 22%

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что искусственный интеллект может помочь повысить производительность российских компаний на 11–22%.
  • По его мнению, совмещение генеративного ИИ с физическим может увеличить потенциал роста производительности предприятий в среднем на 21–33%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект может помочь повысить производительность компаний России на 11-22%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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"Мы смотрели, где и в какие процессы уже существующие технологии ИИ можно использовать, и мы увидели, что это может дать повышение производительности примерно на 11-22% в разных компаниях", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
По мнению Грефа, если совместить генеративный ИИ с физическим ИИ, то этот потенциал становится еще выше по предприятиям - рост в среднем на 21-33%.
"Это очень хорошая и позитивная новость, вопрос только в том, как эти факторы системно можно задействовать", - пояснил Греф.
Президент России Владимир Путин в мае говорил, что РФ - одно из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.
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