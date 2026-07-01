В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове на Украине прогремели взрывы.
- В Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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22 июня 2022, 17:18