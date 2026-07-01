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Рэпер Guf не вошел в списки "Новых людей" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 01.07.2026
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17:00 01.07.2026 (обновлено: 18:05 01.07.2026)
Рэпер Guf не вошел в списки "Новых людей" на выборы в Госдуму

Рэпер Guf не вошел в предвыборные списки "Новых людей" на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Guf (Алексей Долматов) официально вступил в партию "Новые люди" в ходе ее предвыборного съезда в Москве.
  • Он не попал в федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму и не значится среди кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Guf (Алексей Долматов) не попал в федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму, а также не значится среди кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду исполнитель официально вступил в партию в ходе ее предвыборного съезда в Москве. Однако в списках его фамилия не фигурирует.
Guf - один из самых известных российских рэп-исполнителей, сооснователь группы Centr. Среди его главных хитов - "Город дорог", "Новогодняя", "Моя игра" (совместно с Бастой), "Письмо домой", Ice Baby, "Ураган" и другие.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
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