Рэпер Guf не вошел в списки "Новых людей" на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпер Guf (Алексей Долматов) официально вступил в партию "Новые люди" в ходе ее предвыборного съезда в Москве.
- Он не попал в федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму и не значится среди кандидатов по одномандатным округам.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Guf (Алексей Долматов) не попал в федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму, а также не значится среди кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду исполнитель официально вступил в партию в ходе ее предвыборного съезда в Москве. Однако в списках его фамилия не фигурирует.
Guf - один из самых известных российских рэп-исполнителей, сооснователь группы Centr. Среди его главных хитов - "Город дорог", "Новогодняя", "Моя игра" (совместно с Бастой), "Письмо домой", Ice Baby, "Ураган" и другие.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.