Рэпер Guf не вошел в списки "Новых людей" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Guf (Алексей Долматов) не попал в федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" на выборы в Госдуму, а также не значится среди кандидатов по одномандатным округам, передает корреспондент РИА Новости.