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Российский рэпер Guf вступил в партию "Новые люди" - РИА Новости, 01.07.2026
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13:16 01.07.2026 (обновлено: 14:08 01.07.2026)
Российский рэпер Guf вступил в партию "Новые люди"

Рэпер Guf (Алексей Долматов) официально стал членом партии "Новые люди"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Гуф (Алексей Долматов) официально стал членом партии "Новые люди".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рэпер Guf (Алексей Долматов) официально стал членом партии "Новые люди" в ходе предвыборного съезда, сообщили в пресс-службе партии.
В Москве в среду открылся предвыборный съезд партии "Новые люди".
"На съезде в партию вступили... рэпер Гуф (Алексей Долматов)...", - сказано в сообщении.
Guf - российский рэп-исполнитель, автор песен, сооснователь группы Centr. Рэпом начал увлекаться примерно с 10 лет слушая кассеты американских хип-хоп-исполнителей. В 1998 году артист записал первый трек под названием "Китайская стена". Guf известен своими хитами "Город дорог", "Новогодняя", фит с Бастой (Василием Вакуленко) - "Моя игра", "Письмо домой", Ice Baby, "Ураган", "Спонсор твоих проблем" с A.V.G. и другими. В апреле Guf вместе с Бастой выпустили совместный альбом "Баста/Гуф 2026". На стадионе "Лужники" в Москве 28 августа пройдет совместный концерт Guf и Басты.
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