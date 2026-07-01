Российский рэпер Guf вступил в партию "Новые люди"

Guf - российский рэп-исполнитель, автор песен, сооснователь группы Centr. Рэпом начал увлекаться примерно с 10 лет слушая кассеты американских хип-хоп-исполнителей. В 1998 году артист записал первый трек под названием "Китайская стена". Guf известен своими хитами "Город дорог", "Новогодняя", фит с Бастой (Василием Вакуленко) - "Моя игра", "Письмо домой", Ice Baby, "Ураган", "Спонсор твоих проблем" с A.V.G. и другими. В апреле Guf вместе с Бастой выпустили совместный альбом "Баста/Гуф 2026". На стадионе "Лужники" в Москве 28 августа пройдет совместный концерт Guf и Басты.