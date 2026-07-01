Греф призвал выровнять конкуренцию между онлайн и офлайн-торговлей

"Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится", – сказал он в рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России.