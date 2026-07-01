Греф призвал выровнять конкуренцию между онлайн и офлайн-торговлей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греф призвал выровнять условия конкуренции между онлайн и офлайн-торговлей.
- Он отметил, что онлайн-платформа находится вне конкурентного поля по отношению к офлайн-торговле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Нужно выровнять условия конкуренции между онлайн и офлайн-торговлей, к этому призвал глава Сбербанка Герман Греф.
"Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится", – сказал он в рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Ранее в среду Греф отметил, что даже если офлайн-торговля умрет, он не будет об этом жалеть.
"Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн", – указал он.
Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение в апреле выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%.