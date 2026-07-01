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Греф призвал выровнять конкуренцию между онлайн и офлайн-торговлей - РИА Новости, 01.07.2026
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18:20 01.07.2026
Греф призвал выровнять конкуренцию между онлайн и офлайн-торговлей

Греф призвал выровнять условия конкуренции между онлайн и офлайн-торговлей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греф призвал выровнять условия конкуренции между онлайн и офлайн-торговлей.
  • Он отметил, что онлайн-платформа находится вне конкурентного поля по отношению к офлайн-торговле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Нужно выровнять условия конкуренции между онлайн и офлайн-торговлей, к этому призвал глава Сбербанка Герман Греф.
"Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится", – сказал он в рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Ранее в среду Греф отметил, что даже если офлайн-торговля умрет, он не будет об этом жалеть.
"Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн", – указал он.
Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение в апреле выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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