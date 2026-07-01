Греф призвал скоординировать экономическую политику правительства и ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Сбербанка Герман Греф считает, что экономическая политика правительства и Центрального банка недостаточно скоординирована.

Он отметил, что ЦБ обладает широким арсеналом инструментов для влияния на экономику, а у правительства их недостаточно.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Экономическая политика правительства и Центрального банка России на сегодняшний день недостаточно скоординирована: ЦБ отвечает только за инфляцию, обладая широким арсеналом инструментов для влияния на экономику страны, а у правительства этих инструментов недостаточно, считает глава Сбербанка Герман Греф.

« "У нас главная проблема, что все органы отвечают каждый за свою маленькую проблему. Центральный банк отвечает за инфляцию. У него огромное количество рычагов, он отвечает только за инфляцию", - заявил Греф в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

"Нам нужно повысить координацию экономической политики. На мой взгляд, это моя личная точка зрения, у нас у правительства недостаточно рычагов, недостаточно у нас координации с действиями Центрального банка", - добавил он.

Правительство и ЦБ в частности расходятся в оценке текущего состояния российской экономики. Так, вице-премьер Александр Новак в преддверии Петербургского международного экономического форума отмечал, что происходит постепенное, правильное охлаждение экономики России.