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Греф призвал скоординировать экономическую политику правительства и ЦБ - РИА Новости, 01.07.2026
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17:13 01.07.2026
Греф призвал скоординировать экономическую политику правительства и ЦБ

Греф: экономическая политика правительства и ЦБ недостаточно скоординирована

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что экономическая политика правительства и Центрального банка недостаточно скоординирована.
  • Он отметил, что ЦБ обладает широким арсеналом инструментов для влияния на экономику, а у правительства их недостаточно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Экономическая политика правительства и Центрального банка России на сегодняшний день недостаточно скоординирована: ЦБ отвечает только за инфляцию, обладая широким арсеналом инструментов для влияния на экономику страны, а у правительства этих инструментов недостаточно, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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"У нас главная проблема, что все органы отвечают каждый за свою маленькую проблему. Центральный банк отвечает за инфляцию. У него огромное количество рычагов, он отвечает только за инфляцию", - заявил Греф в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
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"Нам нужно повысить координацию экономической политики. На мой взгляд, это моя личная точка зрения, у нас у правительства недостаточно рычагов, недостаточно у нас координации с действиями Центрального банка", - добавил он.
Правительство и ЦБ в частности расходятся в оценке текущего состояния российской экономики. Так, вице-премьер Александр Новак в преддверии Петербургского международного экономического форума отмечал, что происходит постепенное, правильное охлаждение экономики России.
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в свою очередь заявил на форуме, что говорить о переохлаждении в целом по экономике неуместно, однако ситуация сильно отличается по секторам. При этом министр финансов России Антон Силуанов, наоборот, говорил, что экономика РФ уже входит в период сбалансированного роста, который начинает ощущаться.
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