Греф посоветовал не искать только хороших новостей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герман Греф заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости.
- Глава Сбербанка подчеркнул необходимость прислушиваться к альтернативным точкам зрения для готовности к неожиданным последствиям.
- Эльвира Набиуллина пошутила о склонности Германа Грефа к спорам, в том числе с Центробанком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости, однако необходимо прислушиваться и к альтернативным точкам зрения - тогда будешь готов и к неожиданным последствиям.
"Мне кажется, все больше и больше сталкиваюсь с тем, что мы все время хотим хороших новостей, чтобы люди приносили только хорошие новости", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
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Греф отметил, что нужны те, кто портит "веселье на вечеринке" и высказывает альтернативную точку зрения. "Всегда лучше очень внимательно изучить все аргументы, все факторы. Лучше перебрать в управлении рисками, чем недобрать. Тогда будешь ожидать не совсем запланированных для себя последствий", - добавил глава Сбербанка.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на это пошутила, что Греф никогда не отказывает себе в том, чтобы поспорить, в том числе с Центробанком. "Герман Оскарович, столько лет работаю с вами, мне кажется, что вы никогда не отказывали в том, чтобы поспорить с кем только ни было, в том числе с Центральным банком", - сказала она.