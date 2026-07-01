Греф посоветовал не искать только хороших новостей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости, однако необходимо прислушиваться и к альтернативным точкам зрения - тогда будешь готов и к неожиданным последствиям.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на это пошутила, что Греф никогда не отказывает себе в том, чтобы поспорить, в том числе с Центробанком. "Герман Оскарович, столько лет работаю с вами, мне кажется, что вы никогда не отказывали в том, чтобы поспорить с кем только ни было, в том числе с Центральным банком", - сказала она.