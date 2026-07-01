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Греф посоветовал не искать только хороших новостей - РИА Новости, 01.07.2026
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16:31 01.07.2026
Греф посоветовал не искать только хороших новостей

Греф призвал прислушиваться к альтернативным точкам зрения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости.
  • Глава Сбербанка подчеркнул необходимость прислушиваться к альтернативным точкам зрения для готовности к неожиданным последствиям.
  • Эльвира Набиуллина пошутила о склонности Германа Грефа к спорам, в том числе с Центробанком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости, однако необходимо прислушиваться и к альтернативным точкам зрения - тогда будешь готов и к неожиданным последствиям.
"Мне кажется, все больше и больше сталкиваюсь с тем, что мы все время хотим хороших новостей, чтобы люди приносили только хорошие новости", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
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Греф отметил, что нужны те, кто портит "веселье на вечеринке" и высказывает альтернативную точку зрения. "Всегда лучше очень внимательно изучить все аргументы, все факторы. Лучше перебрать в управлении рисками, чем недобрать. Тогда будешь ожидать не совсем запланированных для себя последствий", - добавил глава Сбербанка.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на это пошутила, что Греф никогда не отказывает себе в том, чтобы поспорить, в том числе с Центробанком. "Герман Оскарович, столько лет работаю с вами, мне кажется, что вы никогда не отказывали в том, чтобы поспорить с кем только ни было, в том числе с Центральным банком", - сказала она.
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Герман ГрефЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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