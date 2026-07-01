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Греф отметил важность независимости Банка России - РИА Новости, 01.07.2026
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15:24 01.07.2026
Греф отметил важность независимости Банка России

Греф: независимость Банка России является очень важной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что независимость Банка России является очень важной.
  • По мнению Грефа, проблема заключается в том, что регулятор имеет большое количество рычагов на экономику, но отвечает только за инфляцию.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Независимость Банка России является очень важной - многие страны платили высокую цену, когда их регуляторы находились в обратной ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Банк России - это независимый орган. И он подтвердил свою независимость в разных условиях, и это, на самом деле, очень важно", - заявил Греф, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
Греф подчеркнул, что другие страны платили высокую цену за то, что их финансовые регуляторы не принимали решения, основываясь на своем видении.
При этом он считает проблемой, что регулятор имеет большое количество рычагов на экономику, но при этом отвечает только за инфляцию.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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