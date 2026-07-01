Греф заявил, что не будет жалеть о смерти офлайн-торговли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет - произойти это, однако, должно в условиях естественной конкуренции с онлайн-торговлей.

"Если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн", - сказал он в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.