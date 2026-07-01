Греф заявил, что не будет жалеть о смерти офлайн-торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герман Греф заявил, что не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет, но это должно произойти в условиях естественной конкуренции с онлайн-торговлей.
- Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов ожидает, что доля онлайн-торговли в России к 2030 году составит около 33–35%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет - произойти это, однако, должно в условиях естественной конкуренции с онлайн-торговлей.
"Если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн", - сказал он в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение в апреле выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%.