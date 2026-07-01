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Греф заявил, что не будет жалеть о смерти офлайн-торговли - РИА Новости, 01.07.2026
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15:24 01.07.2026
Греф заявил, что не будет жалеть о смерти офлайн-торговли

Греф: офлайн-торговля умрет в равных условиях конкуренции с онлайн-торговлей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет, но это должно произойти в условиях естественной конкуренции с онлайн-торговлей.
  • Статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов ожидает, что доля онлайн-торговли в России к 2030 году составит около 33–35%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет - произойти это, однако, должно в условиях естественной конкуренции с онлайн-торговлей.
"Если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн", - сказал он в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение в апреле выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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