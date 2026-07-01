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Голосовой помощник перебил Грефа во время выступления на финансовом форуме - РИА Новости, 01.07.2026
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14:47 01.07.2026 (обновлено: 15:18 01.07.2026)
Голосовой помощник перебил Грефа во время выступления на финансовом форуме

Голосовой помощник перебил Грефа во время выступления на Финансовом конгрессе ЦБ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления "Сбера" Герман Греф на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Слева: председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 1 июля 2026
Президент, председатель правления Сбера Герман Греф на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Слева: председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент, председатель правления "Сбера" Герман Греф на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Слева: председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время выступления Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России неожиданно сработал голосовой ассистент.
  • Ассистент спросил: «Добрый день, чем я могу помочь?» в тот момент, когда Греф рассказывал об анализе производительности труда в различных отраслях экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. ИИ-ассистент неожиданно предложил помощь главе Сбербанка Герману Грефу, выступавшему на Финансовом конгрессе Банка России.
"Добрый день, чем я могу помочь?" - внезапно спросил голосовой ассистент в ходе выступления банкира.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Греф заявил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю
30 июня, 17:55
В тот момент глава Сбербанка рассказывал о том, как кредитная организация анализирует производительность труда в различных отраслях экономики. После слов о том, что банк в ходе анализа получил интересные результаты, сработал голосовой помощник.
"Видите, как - искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил", - отметил Греф.
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Герман ГрефСбербанк России
 
 
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