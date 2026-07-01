Голосовой помощник перебил Грефа во время выступления на финансовом форуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время выступления Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России неожиданно сработал голосовой ассистент.
- Ассистент спросил: «Добрый день, чем я могу помочь?» в тот момент, когда Греф рассказывал об анализе производительности труда в различных отраслях экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. ИИ-ассистент неожиданно предложил помощь главе Сбербанка Герману Грефу, выступавшему на Финансовом конгрессе Банка России.
"Добрый день, чем я могу помочь?" - внезапно спросил голосовой ассистент в ходе выступления банкира.
В тот момент глава Сбербанка рассказывал о том, как кредитная организация анализирует производительность труда в различных отраслях экономики. После слов о том, что банк в ходе анализа получил интересные результаты, сработал голосовой помощник.
"Видите, как - искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил", - отметил Греф.
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30 июня, 11:06