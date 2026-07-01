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В Люберцах полностью ликвидировали горение масляного трансформатора - РИА Новости, 01.07.2026
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17:35 01.07.2026 (обновлено: 18:05 01.07.2026)
В Люберцах полностью ликвидировали горение масляного трансформатора

МЧС: в Люберцах полностью ликвидировали горение масляного трансформатора

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭкстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люберецком городском округе в промзоне произошло горение масляного трансформатора, площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
  • Пожар в Люберцах полностью ликвидирован, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Горение масляного трансформатора в промзоне полностью ликвидировано в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ сообщили, что на территории промзоны в Люберецком городском округе (Котельнический проезд, дом 13) горит масляный трансформатор. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
Кроме того, глава городского округа Котельники Михаил Соболев ранее сообщил, что из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.
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"Полная ликвидация пожара в Люберцах", - говорится в сообщении.
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ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияРоссети Московский регион
 
 
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