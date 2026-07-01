В Люберцах полностью ликвидировали горение масляного трансформатора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Люберецком городском округе в промзоне произошло горение масляного трансформатора, площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
- Пожар в Люберцах полностью ликвидирован, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Горение масляного трансформатора в промзоне полностью ликвидировано в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ сообщили, что на территории промзоны в Люберецком городском округе (Котельнический проезд, дом 13) горит масляный трансформатор. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
Кроме того, глава городского округа Котельники Михаил Соболев ранее сообщил, что из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.
«
"Полная ликвидация пожара в Люберцах", - говорится в сообщении.