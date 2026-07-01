В Люберцах полностью ликвидировали горение масляного трансформатора

Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026

Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В Люберецком городском округе в промзоне произошло горение масляного трансформатора, площадь пожара составляла 25 квадратных метров.

Пожар в Люберцах полностью ликвидирован, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Горение масляного трансформатора в промзоне полностью ликвидировано в подмосковных Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ сообщили, что на территории промзоны в Люберецком городском округе (Котельнический проезд, дом 13) горит масляный трансформатор. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров.

Кроме того, глава городского округа Котельники Михаил Соболев ранее сообщил, что из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без электроснабжения.