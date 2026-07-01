Глава ВТБ назвал приоритетные отрасли экономики России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России отметил отрасли экономики, которые могут стать приоритетными.

К ним он отнес авиацию, космос, искусственный интеллект, науку, оборонные комплексы, атомную промышленность, микроэлектронику, агропромышленный комплекс, наукообразование и внутренний туризм.

Костин считает важным четко определить приоритетные направления для развития и концентрации ресурсов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России отметил отрасли экономики РФ, которые могут стать приоритетными, к ним относятся в том числе авиация, космос, искусственный интеллект, наука.

"Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. Мне кажется, таких целей должно быть не так много", - считает Костин

"Я бы среди направлений выделил, с учетом сегодняшнего дня, конечно, оборонные комплексы, атомную промышленность, где мы имеем все шансы стать или являемся уже лидерами в мировой экономике", - продолжил глава ВТБ.

Также Костин считает, что в приоритетах можно выделить сферу авиации и космоса "для того, чтобы восстановить наши позиции, которые в значительной степени утрачены сегодня передовые".

« "Это микроэлектроника, которая у нас сегодня находится в зачаточном состоянии, без которой сегодня невозможно очень много вопросов решать, как военные, так и гражданские. Это высокие технологии, искусственный интеллект. Это агропромышленный комплекс, где нам тоже предстоит многое сделать, в том числе по уровню переработки сельскохозяйственных продукций", - продолжил перечислять он.

"Наукообразование, потому что кадры решают все, и никто этого лозунга не отменял. И обычно внутренний туризм, на самом деле. И вот, на мой взгляд, может быть, что-то выпало, может быть, еще можно добавить несколько. Но точно уж не надо пытаться растекаться по всем направлениям, это невозможно", - подытожил Костин.