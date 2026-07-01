Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ назвал приоритетные отрасли экономики России - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 01.07.2026
Глава ВТБ назвал приоритетные отрасли экономики России

Глава ВТБ Костин назвал авиацию и космос приоритетными отрасли экономики России

© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент, председатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин
Президент, председатель правления ОАО Банк ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент, председатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России отметил отрасли экономики, которые могут стать приоритетными.
  • К ним он отнес авиацию, космос, искусственный интеллект, науку, оборонные комплексы, атомную промышленность, микроэлектронику, агропромышленный комплекс, наукообразование и внутренний туризм.
  • Костин считает важным четко определить приоритетные направления для развития и концентрации ресурсов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России отметил отрасли экономики РФ, которые могут стать приоритетными, к ним относятся в том числе авиация, космос, искусственный интеллект, наука.
"Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. Мне кажется, таких целей должно быть не так много", - считает Костин.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
ЦБ не увидел признаков переохлаждения экономики России
Вчера, 10:03
"Я бы среди направлений выделил, с учетом сегодняшнего дня, конечно, оборонные комплексы, атомную промышленность, где мы имеем все шансы стать или являемся уже лидерами в мировой экономике", - продолжил глава ВТБ.
Также Костин считает, что в приоритетах можно выделить сферу авиации и космоса "для того, чтобы восстановить наши позиции, которые в значительной степени утрачены сегодня передовые".
«
"Это микроэлектроника, которая у нас сегодня находится в зачаточном состоянии, без которой сегодня невозможно очень много вопросов решать, как военные, так и гражданские. Это высокие технологии, искусственный интеллект. Это агропромышленный комплекс, где нам тоже предстоит многое сделать, в том числе по уровню переработки сельскохозяйственных продукций", - продолжил перечислять он.
"Наукообразование, потому что кадры решают все, и никто этого лозунга не отменял. И обычно внутренний туризм, на самом деле. И вот, на мой взгляд, может быть, что-то выпало, может быть, еще можно добавить несколько. Но точно уж не надо пытаться растекаться по всем направлениям, это невозможно", - подытожил Костин.
"Мне кажется, первое, более четкое определение тех направлений, которые мы будем развивать, в которых мы будем претендовать на роль лидера, оно очень важно. Потому что сегодня такой, мне кажется, градации нет", - отметил глава ВТБ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики, заявил Мишустин
30 июня, 14:28
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала