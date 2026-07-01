Бундесвер зафиксировал рост правого экстремизма среди военных, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2024 году было зарегистрировано 280 сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, а в прошлом году — 302.
- Более 90 военнослужащих были уволены из рядов вооруженных сил по итогам разбирательств.
- Фиксировались расистские или ксенофобские высказывания, обнаружение нацистской символики, участие в мероприятиях ультраправых и другие проявления правого экстремизма среди военнослужащих.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Бундесвер зафиксировал по итогам прошлого года рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих, сообщает телеканал WDR со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные министерства обороны ФРГ.
"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году - 302", - говорится в публикации.
По информации телеканала, в этой связи под пристальное внимание органов безопасности попали около 350 человек, более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов вооруженных сил.
Отмечается, что примерно в 70 случаях фиксировались расистские или ксенофобские высказывания со стороны военных. Также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, равно как и участия военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространения изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров.
Кроме того, по данным WDR, немецких солдат периодически застают за демонстрацией нацистского приветствия.
В отдельных случаях военнослужащих увольняли за исполнение так называемого "гимна Зюльта". Эта песня привлекла внимание всей Германии весной 2024 года после того, как празднующие на немецком элитном курортном острове Зюльт спели строку "Германия - немцам, иностранцы - вон".
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