Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер зафиксировал рост правого экстремизма среди военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 01.07.2026
Бундесвер зафиксировал рост правого экстремизма среди военных, сообщили СМИ

WDR: бундесвер зафиксировал рост правого экстремизма среди военных

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2024 году было зарегистрировано 280 сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, а в прошлом году — 302.
  • Более 90 военнослужащих были уволены из рядов вооруженных сил по итогам разбирательств.
  • Фиксировались расистские или ксенофобские высказывания, обнаружение нацистской символики, участие в мероприятиях ультраправых и другие проявления правого экстремизма среди военнослужащих.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Бундесвер зафиксировал по итогам прошлого года рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих, сообщает телеканал WDR со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные министерства обороны ФРГ.
"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году - 302", - говорится в публикации.
По информации телеканала, в этой связи под пристальное внимание органов безопасности попали около 350 человек, более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов вооруженных сил.
Отмечается, что примерно в 70 случаях фиксировались расистские или ксенофобские высказывания со стороны военных. Также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, равно как и участия военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространения изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров.
Кроме того, по данным WDR, немецких солдат периодически застают за демонстрацией нацистского приветствия.
В отдельных случаях военнослужащих увольняли за исполнение так называемого "гимна Зюльта". Эта песня привлекла внимание всей Германии весной 2024 года после того, как празднующие на немецком элитном курортном острове Зюльт спели строку "Германия - немцам, иностранцы - вон".
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Писториуса потряс скандал в бундесвере
30 декабря 2025, 16:16
 
В миреГерманияБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала