Бундесвер зафиксировал рост правого экстремизма среди военных, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2024 году было зарегистрировано 280 сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, а в прошлом году — 302.

Более 90 военнослужащих были уволены из рядов вооруженных сил по итогам разбирательств.

Фиксировались расистские или ксенофобские высказывания, обнаружение нацистской символики, участие в мероприятиях ультраправых и другие проявления правого экстремизма среди военнослужащих.

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Бундесвер зафиксировал по итогам прошлого года рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих, сообщает телеканал Бундесвер зафиксировал по итогам прошлого года рост сообщений о предполагаемых случаях праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих, сообщает телеканал WDR со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные министерства обороны ФРГ.

"Число сообщений о подозрительных инцидентах, связанных с правым экстремизмом в бундесвере, вновь… возросло. В 2024 году было зарегистрировано 280 таких сообщений, а в прошлом году - 302", - говорится в публикации.

По информации телеканала, в этой связи под пристальное внимание органов безопасности попали около 350 человек, более 90 военнослужащих по итогам разбирательств были уволены из рядов вооруженных сил.

Отмечается, что примерно в 70 случаях фиксировались расистские или ксенофобские высказывания со стороны военных. Также имели место случаи обнаружения в армии нацистской символики или граффити в виде свастики, равно как и участия военнослужащих в мероприятиях ультраправых, а также распространения изображений правого экстремистского толка через один из мессенджеров.

Кроме того, по данным WDR, немецких солдат периодически застают за демонстрацией нацистского приветствия.