В Германии украли памятник Пушкину

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине сообщило о краже бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в городе Хемере на западе Германии.

В посольстве отметили, что находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами и выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников, а также возвращение памятника на прежнее место.