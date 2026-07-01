Рейтинг@Mail.ru
В Германии украли памятник Пушкину - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 01.07.2026 (обновлено: 20:04 01.07.2026)
В Германии украли памятник Пушкину

В Германии украли бронзовый памятник Пушкину

© Фото : Polizei/Stadt HemerКража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
Кража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Polizei/Stadt Hemer
Кража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Хемере на западе Германии украли бронзовый памятник Александру Пушкину.
  • Бронзовая фигура высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру российским городом-побратимом Щелково.
  • Посольство России в Берлине находится в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами и надеется на задержание злоумышленников и возвращение памятника.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине сообщило о краже бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в городе Хемере на западе Германии.
"Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн - Вестфалия)", - говорится в сообщении пресс-службы российского посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что изящная бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии.
В посольстве отметили, что находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами и выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников, а также возвращение памятника на прежнее место.
Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года.
Памятник писателю А. С. Пушкину в Русском духовно-культурном центре в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину
20 ноября 2025, 15:15
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Александр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала