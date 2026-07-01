В Германии украли памятник Пушкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Хемере на западе Германии украли бронзовый памятник Александру Пушкину.
- Бронзовая фигура высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру российским городом-побратимом Щелково.
- Посольство России в Берлине находится в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами и надеется на задержание злоумышленников и возвращение памятника.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Посольство России в Берлине сообщило о краже бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в городе Хемере на западе Германии.
"Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн - Вестфалия)", - говорится в сообщении пресс-службы российского посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что изящная бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии.
В посольстве отметили, что находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами и выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников, а также возвращение памятника на прежнее место.
Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года.
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20 ноября 2025, 15:15