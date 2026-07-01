Краткий пересказ от РИА ИИ Профсоюз полиции ФРГ опасается нехватки сотрудников для обеспечения безопасности на съезде партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте.

Федеральный председатель профсоюза полиции Германии Йохен Копельке заявил, что нагрузка на полицию постоянно растет из-за увеличения числа демонстраций и протестов.

Он добавил, что мировая политика напрямую влияет на полицию в стране.

Копельке отметил, что 18-часовые дежурства приводят к росту числа больничных, что ослабляет численность личного состава.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Профсоюз полиции ФРГ опасается нехватки сотрудников для обеспечения безопасности во время партийного съезда оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Эрфурте в эти выходные.

Ранее таблоид Bild сообщал, что немецкие правоохранители опасаются нападений левых экстремистов на политиков АдГ в ходе предстоящего съезда в Эрфурте с крыш домов.

"Несколько тысяч сотрудников полиции должны быть задействованы в Эрфурте... Мое опасение заключается в том, что в итоге полиции не хватит сил на улицах для обеспечения безопасности на съезде АдГ. Уже во время крупных событий в прошлом выявлялась нехватка оперативных резервов. В таких острых ситуациях сотрудников полиции не хватает", - заявил федеральный председатель профсоюза полиции Германии Йохен Копельке изданиям медиагруппы Funke

По его словам, как ожидается, полицейские прибудут со всей Германии, но опасается что в последний момент отдельные федеральные земли могут оставить у себя часть обещанных сил в связи с собственными оперативными потребностями. Он отметил, что со времен пандемии коронавируса нагрузка на полицию постоянно растет.

"За последние годы число демонстраций увеличилось в четыре раза. К этому с осени 2023 года добавились частично насильственные пропалестинские протесты. Мировая политика напрямую влияет на полицию в Германии", - сказал Копельке.

Он добавил, что в то же время постоянные 18-часовые дежурства в долгосрочной перспективе приводят к росту числа больничных, что также ослабляет численность личного состава.

Как ранее сообщал Bild, левоэкстремисты называют запланированный на 4-5 июля съезд АдГ "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения". В полиции не исключают, что на подмогу немецким левоэкстремистам в город прибудут также "антифашистские" группы из Италии, Франции и Швейцарии.