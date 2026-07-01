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В Германии опасаются нехватки полицейских для безопасности на съезде АдГ - РИА Новости, 01.07.2026
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14:51 01.07.2026
В Германии опасаются нехватки полицейских для безопасности на съезде АдГ

Профсоюз полиции Германии опасается нехватки сотрудников на съезде АдГ в Эрфурте

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профсоюз полиции ФРГ опасается нехватки сотрудников для обеспечения безопасности на съезде партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте.
  • Федеральный председатель профсоюза полиции Германии Йохен Копельке заявил, что нагрузка на полицию постоянно растет из-за увеличения числа демонстраций и протестов.
  • Он добавил, что мировая политика напрямую влияет на полицию в стране.
  • Копельке отметил, что 18-часовые дежурства приводят к росту числа больничных, что ослабляет численность личного состава.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Профсоюз полиции ФРГ опасается нехватки сотрудников для обеспечения безопасности во время партийного съезда оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Эрфурте в эти выходные.
Ранее таблоид Bild сообщал, что немецкие правоохранители опасаются нападений левых экстремистов на политиков АдГ в ходе предстоящего съезда в Эрфурте с крыш домов.
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"Несколько тысяч сотрудников полиции должны быть задействованы в Эрфурте... Мое опасение заключается в том, что в итоге полиции не хватит сил на улицах для обеспечения безопасности на съезде АдГ. Уже во время крупных событий в прошлом выявлялась нехватка оперативных резервов. В таких острых ситуациях сотрудников полиции не хватает", - заявил федеральный председатель профсоюза полиции Германии Йохен Копельке изданиям медиагруппы Funke.
По его словам, как ожидается, полицейские прибудут со всей Германии, но опасается что в последний момент отдельные федеральные земли могут оставить у себя часть обещанных сил в связи с собственными оперативными потребностями. Он отметил, что со времен пандемии коронавируса нагрузка на полицию постоянно растет.
"За последние годы число демонстраций увеличилось в четыре раза. К этому с осени 2023 года добавились частично насильственные пропалестинские протесты. Мировая политика напрямую влияет на полицию в Германии", - сказал Копельке.
Он добавил, что в то же время постоянные 18-часовые дежурства в долгосрочной перспективе приводят к росту числа больничных, что также ослабляет численность личного состава.
Как ранее сообщал Bild, левоэкстремисты называют запланированный на 4-5 июля съезд АдГ "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения". В полиции не исключают, что на подмогу немецким левоэкстремистам в город прибудут также "антифашистские" группы из Италии, Франции и Швейцарии.
Полиция Тюрингии ожидает, что во время съезда АдГ в Эрфурте соберутся более 50 тысяч участников контрдемонстраций, в том числе не менее 2 500 лиц, готовых к насилию.
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